Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: 26 milyon 226 bin 641'e ulaştı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 431 bin 483 doz koronavirüs aşısı yapıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 21.00 itibarıyla 26 milyon 226 bin 641'e ulaştı.

Ayrıntılar geliyor...

17 Mayıs 2021 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?