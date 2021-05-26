Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: 28 milyon 387 bin 402'ye ulaştı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı Türkiye koronavirüs aşı tablosunu paylaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 28 milyon 387 bin 402'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığınca paylaşılan Türkiye koronavirüs aşı tablosuna göre. 1. doz koronavirüs aşısı uygulanan kişi sayısı 16 milyon 248 bin 459, 2. doz uygulanan kişi sayısı ise 12 milyon 138 bin 943.