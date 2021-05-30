Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: 28 milyon 825 bin 678'e ulaştı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 28 milyon 825 bin 678'e ulaştı.

Türkiye'de bugüne kadar 28 milyon 825 bin 678 doz Kovid-19 aşısı yapıldı. 16 milyon 512 bin 462 kişiye ilk doz, 12 milyon 313 bin 216 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

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