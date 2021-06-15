Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı! 35 milyon 611 bin 668'e ulaştı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 35 milyon 611 bin 668'e ulaştı.

Koronavirüsle mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 118 bin 160 arttı.

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Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran Salı gününün koronavirüs tablosunu paylaştı