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Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı! 35 milyon 611 bin 668'e ulaştı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 35 milyon 611 bin 668'e ulaştı.

Son dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı! 35 milyon 611 bin 668'e ulaştı
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