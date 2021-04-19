SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığı açıkladı! Toplam aşı miktarı 20 milyonu geçti

Son dakika... Sağlık Bakanlığınca, pandemi ile mücadele süreci kapsamında vatandaşlara uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 20 milyonu geçti.

Sağlık Bakanlığının https://covid19asi.saglik.gov.tr/ adresinde yer alan bilgilere göre 1. doz aşıyı yaptıran kişi sayısı 12.220.718, 2. dozu ise 7.799.624 kişi yaptırdı. Toplamda aşı yapılan kişi sayısı ise 20.020.342 oldu.

Sağlık Bakanlığı sitesinde yer alan Türkiye Aşı Tablosuna göre, İstanbul'da 3 milyon 175 bin 5 kişi, Ankara'da 1 milyon 599 bin 907 kişi, İzmir'de ise 1 milyon 355 bin 164 kişi aşı oldu.

İBugüne kadar 26 milyondan fazla CoronaVaz aşısı tedarik edildi. 30 milyon BioNTech aşısının da haziran ayında Türkiye'ye getirilmesi planlanmakta.

Yeli aşı olan Faz 2'nin çalışma süreci tamamlandı. ilerleyen haftalarda Faz 3'e geçilmesi hedeflenmekte.

AŞILAMA SÜRECİ

Sağlık Bakanlığının dört aşamalı aşı takviminde birinci aşamada yer alan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sağlık çalışanları, yaşlı, engelli ve koruma evlerinde kalanlar ile buralarda çalışanların aşılamaları tamamlandı.

İkinci, üçüncü aşamada yer alan 60 yaş üzeri vatandaşlar, kronik hastaların aşılanma süreci devam ediyor.

Her aşamada farklı meslek ve yaş gruplarından insanlar aşılanıyor. 4. aşamada "sırası geldiği halde zamanında aşı yaptıramayanlara" Kovid-19 aşısı uygulanacak. Sağlık Bakanlığı, tedarik süreçlerinin hızlandırılmasıyla haziranda 40 yaş üstü vatandaşların aşılanmasının başlatılmasını planlanmakta. Ayrıca aşılama, Ramazan ayı nedeniyle iftardan sonra da yapılabilmekte.

(AA)