SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığı duyurdu: 5 milyon doz Sinovac aşısı daha Türkiye'ye ulaştı!
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı yetkililerince yapılan açıklamada, Çin'den yola çıkan ve 5 milyon doz SinoVac aşısını taşıyan Türk Hava Yolları'nın kargo uçağının Türkiye'ye ulaştığı duyuruldu.
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, Çinli Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının yeni sevkiyatının tamamlandığını, THY kargo uçağı ile Çin'den yola çıkan 5 milyon doz aşının sabah saat 06.00'da İstanbul'a ulaştığını bildirdi.
10 GÜN İÇİNDE 8 MİLYON DOZ SINOVAC AŞISI GELDİ
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Çinli Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının yeni sevkiyatı tamamlandı. Gece saatlerinde THY kargo uçağı ile Çin'den yola çıkan 5 milyon doz aşı, sabah saat 06.00'da İstanbul'a ulaştı.
Geçen haftaki sevkiyatla 3 milyon doz CoronaVac aşısı Türkiye'ye teslim edilmişti. Yeni gelen 5 milyon dozluk sevkiyatla birlikte son 10 günde toplam 8 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'ye ulaşmış oldu. Aşılar incelemelerin ardından kullanıma sunulacak."