Son dakika! Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Aşı Uygulama Rehberi güncellendi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Aşı Uygulama Rehberi güncellendi. Güncellemeyle gebelik öncesi, gebelik ve emzirme döneminin tamamında aşı yapılması önerildi. Kısaca, anne adayları artık her dönemde aşı olabilecekler.

Koronavirüs salgını, Delta varyantı ile birlikte özellikle gebelikte ölüm riskini arttırıyor. Bu dönemde Türkiye'den çok sayıda aşısız anne adaylarının vefat haberleri gündeme geldi. Uzmanlar ise, hamilelerin aşı konusunda tedirgin olmamaları gerektiğini belirterek aşı çağrısı yapıyor.

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