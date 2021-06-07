Son dakika | Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kovid-19 aşı tablosunu paylaştı: 31 milyon 52 bin 924'e ulaştı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 7 Haziran Pazartesi gününün koronavirüs aşı tablosunu paylaştı.

Bakanlık tarafından paylaşılan tabloya göre; 1. doz uygulanan kişi sayısı 17 milyon 847 bin 112 kişi, ikinci doz uygulanan kişi sayısı ise 13 milyon 205 bin 812 oldu..

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 31 milyon 52 bin 924'e ulaştı.

İstanbul'da yapılan birinci doz aşı sayısı 3 milyon 33 bin 94, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 134 bin 889 toplamda 5 milyon 167 bin 983, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 492 bin 994, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 114 bin 59 toplamda 2 milyon 607 bin 53, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 211 bin 539, ikinci doz aşı sayısı 910 bin 887, toplamda 2 milyon 122 bin 426 doz olarak kayıtlara geçti.