Son dakika | Sağlık Bakanlığı'ndan 'aşı' açıklaması: 28 milyon 673 bin 272'ye ulaştı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan koronavirüs aşılarına ilişkin anlık verilere göre, 28 Mayıs Cuma günü saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz koronavirüs aşı sayısı 16 milyon 416 bin 474, ikinci doz koronavirüs aşı sayısı ise 12 milyon 256 bin 798 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 28 milyon 673 bin 272'ye yükseldi.

İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 750 bin 875, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 945 bin 311, toplam 4 milyon 696 bin 186; Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 345 bin 884, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 34 bin 310, toplam 2 milyon 380 bin 194; İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 102 bin 269, ikinci doz aşı sayısı 853 bin 611, toplam 1 milyon 955 bin 880 doz olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığınca son 24 saatte birinci ve ikinci doz toplam, 145 bin 415 koronavirüs aşısı yapıldı.