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  3. SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığından BioNTech açıklaması: 2,8 milyon doz aşı depolarda!

SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığından BioNTech açıklaması: 2,8 milyon doz aşı depolarda!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2.8 milyon doz BioNTech aşısı Türkiye’ye getirilerek Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirildi. Analiz çalışmalarının ardından uygulanmaya başlanacak aşı Nisan’da 4.5 milyon doza ulaşacak" denildi.

SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığından BioNTech açıklaması: 2,8 milyon doz aşı depolarda!

Son dakika haberi... Anlaşmaları tamamlanan BionTech aşılarından 2.8 milyon dozu ülkemize getirilerek Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirildi.

NİSAN'DA 4,5 MİLYON DOZA ULAŞACAK

Türkiye’de başarılı bir şekilde yürütülen aşı çalışmalarına BionTech aşısı da dahil oldu. Son sevkiyatlarla toplam 2,8 milyon doza ulaşan BionTech aşıları, özel koşullara sahip Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı depolarına yerleştirildi.

SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığından BioNTech açıklaması: 2,8 milyon doz aşı depolarda!

Analiz çalışmalarının ardından uygulanmaya başlanacak aşı Nisan’da 4.5 milyon doza ulaşacak.

SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığından BioNTech açıklaması: 2,8 milyon doz aşı depolarda!

Ayrıca 30 milyon doz için firma ile opsiyonlu anlaşma sağlandı.

SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığından BioNTech açıklaması: 2,8 milyon doz aşı depolarda!

TÜM KOŞULLAR UYGUN OLARAK HAZIRLANDI

Firmanın üretim kapasitesinin artmasıyla aşının ülkemize getirilme çalışmaları devam edecek. Aşılar, Sağlık Bakanlığı depolarında saklama koşullarına uygun olarak tasarlanan özel odalarda eksi 80 derecede muhafaza ediliyor.

SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığından BioNTech açıklaması: 2,8 milyon doz aşı depolarda!

Ülkemize özgü aşı güvenliğini sağlayan Aşı Takip Sistemi (ATS) ile gerekli olan karekodlama işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte illerimize sevk edilerek uygulanmaya başlanacak. Sevk sırasında özel koli ve sıcaklık kayıt cihazları kullanılacak.

SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığından BioNTech açıklaması: 2,8 milyon doz aşı depolarda!

Aşılar, il depolarında kuru buz dolu kolilerde 5-15 gün oda sıcaklığında veya eksi 20 derecede 14 gün saklanabiliyor. Aşı uygulama merkezlerine 120 saat içerisinde uygulanabilecek doz sayısı kadar flakon sevk edilecek. Aşı uygulama merkezi teslim aldığı aşıları 2-8 derecede aşı dolabında saklayacak.

SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığından BioNTech açıklaması: 2,8 milyon doz aşı depolarda!

DÜNYADA İLK 5'E GİRDİK

Sağlık Bakanlığı tarafından aşı tedariki ile ilgili yapılan açıklamada ise, “Tüm ülkelerde zaman zaman tedarik sorunları yaşanmış olmasına rağmen ülkemiz, aşıya erişim ve uygulanma rakamları dikkate alındığında dünyanın önde gelen ilk beş ülkesi arasında yer alıyor.

SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığından BioNTech açıklaması: 2,8 milyon doz aşı depolarda!

Türkiye, aşı gönüllüsü güçlü insan kaynağı ile aynı anda iki farklı soğuk zincir gerektiren pandemi aşı uygulamasını da başarılı bir şekilde yürütmeye devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığından BioNTech açıklaması: 2,8 milyon doz aşı depolarda!

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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