Son dakika! Sağlık Bakanlığı'ndan 'Maymun Çiçeği' vakasına ilişkin ilk açıklama!

Son dakika! Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Türkiye'de son günlerde yayılan bilgi kirliliğini giderdi. Geçtiğimiz gün bazı haber ve internet sayfalarında yayınlanan "Türkiye'de Maymun Çiçeği vakası tespit edildi" bilgisini yalanlayan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, "Bugüne kadar Monkeypox (maymun çiçeği) vakası görülmedi" ifadelerine yer verdi.

"ÜLKEMİZDE VAKA GÖRÜLMEMİŞTİR"

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, "Monkeypox, kemirgenler ve primatlar gibi vahşi hayvanlardan kaynaklanan ve bazen insanlara bulaşan zoonotik bir hastalıktır. Ortopoksvirüs ailesine ait olan maymun çiçeği virüsünden kaynaklanır. İnsan vakalarının çoğu, hastalığın endemik olduğu Orta ve Batı Afrika'da görülmüştür. Monkeypox, temas ve solunan büyük damlacıklar yoluyla damlacık maruziyeti ile bulaşabilir.

Hastalık genellikle kendi kendini sınırlar ve semptomlar genellikle 14 ila 21 gün içinde kendiliğinden düzelir. Monkeypox hastalığı ile ilgili gelişmeler Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Hastalık Kontrol ve önleme Merkezi(ECDC) bildirimleri ve Uluslararası Sağlık Tüzüğü kapsamında diğer ülkelerin uluslararası odak noktaları ile bilgi alışverişinde bulunularak Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar ve Erken Uyarı Dairesi Başkanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Ülkemizde bugüne kadar vaka görülmemiştir" denildi.