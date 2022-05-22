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Son dakika! Sağlık Bakanlığı'ndan 'Maymun Çiçeği' vakasına ilişkin ilk açıklama!

Son dakika! Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklamada "Ülkemizde bugüne kadar 'maymun çiçeği' vakası görülmemiştir" ifadelerine yer verildi.

Son dakika! Sağlık Bakanlığı'ndan 'Maymun Çiçeği' vakasına ilişkin ilk açıklama!

Son dakikaSağlık Bakanlığı  Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Türkiye'de son günlerde yayılan bilgi kirliliğini giderdi. Geçtiğimiz gün bazı haber ve internet sayfalarında yayınlanan "Türkiye'de Maymun Çiçeği vakası tespit edildi" bilgisini yalanlayan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, "Bugüne kadar Monkeypox (maymun çiçeği) vakası görülmedi" ifadelerine yer verdi.

Son dakika! Sağlık Bakanlığı'ndan 'Maymun Çiçeği' vakasına ilişkin ilk açıklama!

"ÜLKEMİZDE VAKA GÖRÜLMEMİŞTİR"

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, "Monkeypox, kemirgenler ve primatlar gibi vahşi hayvanlardan kaynaklanan ve bazen insanlara bulaşan zoonotik bir hastalıktır. Ortopoksvirüs ailesine ait olan maymun çiçeği virüsünden kaynaklanır. İnsan vakalarının çoğu, hastalığın endemik olduğu Orta ve Batı Afrika'da görülmüştür. Monkeypox, temas ve solunan büyük damlacıklar yoluyla damlacık maruziyeti ile bulaşabilir.

Son dakika! Sağlık Bakanlığı'ndan 'Maymun Çiçeği' vakasına ilişkin ilk açıklama!

Hastalık genellikle kendi kendini sınırlar ve semptomlar genellikle 14 ila 21 gün içinde kendiliğinden düzelir. Monkeypox hastalığı ile ilgili gelişmeler Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Hastalık Kontrol ve önleme Merkezi(ECDC) bildirimleri ve Uluslararası Sağlık Tüzüğü kapsamında diğer ülkelerin uluslararası odak noktaları ile bilgi alışverişinde bulunularak Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar ve Erken Uyarı Dairesi Başkanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Ülkemizde bugüne kadar vaka görülmemiştir" denildi.

Son dakika! Sağlık Bakanlığı'ndan 'Maymun Çiçeği' vakasına ilişkin ilk açıklama!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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