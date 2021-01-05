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  3. Son dakika... Sağlık Bakanlığı'ndan Sinovac'ın korona aşısına ilişkin açıklama: Analiz çalışmalarına başlandı

Son dakika... Sağlık Bakanlığı'ndan Sinovac'ın korona aşısına ilişkin açıklama: Analiz çalışmalarına başlandı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, Çinli Sinovac firmasının CoronaVac isimli aşısının analiz çalışmalarına başlandığını açıkladı.

Son dakika... Sağlık Bakanlığı'ndan Sinovac'ın korona aşısına ilişkin açıklama: Analiz çalışmalarına başlandı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, Çinli Sinovac firmasından alınan Sağlık Bakanlığı tarafından analizleri sürdürülen CoronaVac aşısına ilişkin açıklama yaptı. 

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Covid-19 Aşısının analizleri Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarında yapılıyor. Sinovac firmasının geliştirdiği Covid-19 aşısının ülkemize getirilmesinin ardından aynı gün analiz çalışmalarına başlandı."

Detaylar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör


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