Son dakika... Sağlık Bakanlığı'ndan Sinovac'ın korona aşısına ilişkin açıklama: Analiz çalışmalarına başlandı
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, Çinli Sinovac firmasının CoronaVac isimli aşısının analiz çalışmalarına başlandığını açıkladı.
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, Çinli Sinovac firmasından alınan Sağlık Bakanlığı tarafından analizleri sürdürülen CoronaVac aşısına ilişkin açıklama yaptı.
Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Covid-19 Aşısının analizleri Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarında yapılıyor. Sinovac firmasının geliştirdiği Covid-19 aşısının ülkemize getirilmesinin ardından aynı gün analiz çalışmalarına başlandı."
Detaylar gelecek...