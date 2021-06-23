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  3. SON DAKİKA! Sağlık çalışanlarına müjde: İstifa yasağı 1 Temmuz'da kalkıyor!

SON DAKİKA! Sağlık çalışanlarına müjde: İstifa yasağı 1 Temmuz'da kalkıyor!

Son dakika haberi... Sağlık çalışanlarına uygulanan istifa kısıtlaması 1 Temmuz itibarıyla kaldırılacak.

SON DAKİKA! Sağlık çalışanlarına müjde: İstifa yasağı 1 Temmuz'da kalkıyor!

Son dakika haberi... Sağlık çalışanlarına uygulanan istifa kısıtlaması 1 Temmuz itibarıyla kaldırılacak.

TRT'nin yaptığı açıklamanın kaynağı henüz belirtilmezken sağlık çalışanlarına, Kovid-19 sebebiyle getirilen istifa yasağının, aşılamanın artması ve vaka sayılarının düşmesiyle birlikte, 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerliliğini yitirecek.

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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