SON DAKİKA! Sağlık çalışanlarına müjde: İstifa yasağı 1 Temmuz'da kalkıyor!
Son dakika haberi... Sağlık çalışanlarına uygulanan istifa kısıtlaması 1 Temmuz itibarıyla kaldırılacak.
Son dakika haberi... Sağlık çalışanlarına uygulanan istifa kısıtlaması 1 Temmuz itibarıyla kaldırılacak.
TRT'nin yaptığı açıklamanın kaynağı henüz belirtilmezken sağlık çalışanlarına, Kovid-19 sebebiyle getirilen istifa yasağının, aşılamanın artması ve vaka sayılarının düşmesiyle birlikte, 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerliliğini yitirecek.
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