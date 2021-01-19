Son dakika| Sağlık çalışanlarına müjdeli haber: Kısıtlamalar kaldırıldı
Son dakika: Koronavirüs salgını sürecinde sağlık çalışanlarına getirilen izin, emeklilik işlemleri gibi kısıtlamalar kaldırıldı.
Son dakika: Koronavirüs salgını sürecinde sağlık çalışanlarına getirilen izin, emeklilik işlemleri gibi kısıtlamalar kaldırıldı.
Sağlık Bakanlığınca, 81 ilin sağlık müdürlüklerine, personelin yıllık izin, istifa, emeklilik durumundaki yeni düzenlemelere ilişkin yazı gönderildi.
Söz konusu yazıya göre Sağlık Bakanlığı personeline, kamu sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde yıllık izin ve ücretsiz izin verilebilecek.
Sağlık Bakanlığı yazısına göre, emeklilik talebinde bulunan personelin işlemleri yerine getirilecek.
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