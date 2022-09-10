Son dakika! Sağlık, Milli Savunma, Milli Eğitim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarında görevden alma ve yeni atama! Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yeni alınan kararda, 6 bakanlıkta bazı görevden alma ve atamalar gerçekleştirildi. Bunların yanı sıra birçok kurumda da görev değişiklikleri yapıldı.

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