Son dakika! Sağlık, Milli Savunma, Milli Eğitim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarında görevden alma ve yeni atama!

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yeni alınan kararda, 6 bakanlıkta bazı görevden alma ve atamalar gerçekleştirildi. Bunların yanı sıra birçok kurumda da görev değişiklikleri yapıldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika! Sağlık, Milli Savunma, Milli Eğitim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarında görevden alma ve yeni atama!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararnameyle; Sağlık, Milli Savunma, Milli Eğitim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Tarım ve Orman Bakanlıklarında bazı görevden alma ve atamalar gerçekleşti. İşte 6 bakanlıkta görevden alma ve yeni atamalar...

Son dakika! Sağlık, Milli Savunma, Milli Eğitim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarında görevden alma ve yeni atama!

6 BAKANLIKTA GÖREVDEN ALMA VE ATAMALAR

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Cumhur Sarıakçalı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Cevdet Ceylan görevlerinden alındı.
  • Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne Tuncay Morkoç ve Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Levent Özil atandı.
  • Milli Savunma Bakanlığında açık bulunan Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mehmet Avcı atanırken, Tersaneler Genel Müdür Yardımcısı Murat Yıldız görevden alındı.
  • Sağlık Bakanlığında açık bulunan müfettişliğe, yeterlilik sınavında başarı gösteren müfettiş yardımcısı Mehmet Sait Uluğ atandı.
  • Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez görevden alındı. Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne Durali Koçak, Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılıklarına Yasin Hakkı Kocaman ve Atilla Bektaş atandı.
  • Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Ethem Çakır görevden alındı.

DİĞER KURUMLARDAKİ GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

  • Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Mutlu Koç atandı. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünde açık bulunan Doğu Akdeniz Bölge Müdürlüğüne Ümit Aydın, Orta Anadolu 3. Bölge Müdürlüğüne Metin Bulut getirildi.
  • Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına Hasan Maral getirildi.
  • Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığına ve Yönetim Kurulu Başkanlığına kurumun Başkan Yardımcısı Cemil Başpınar atandı.
  • Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür yardımcıları Hayati Özgür ve Mustafa Özkaya ile İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep Ateş ve Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman görevden alındı.
  • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür yardımcıları Kaya Yıldız ve Şadiye Yalçın ile IX. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, XIII. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun ve XX. Bölge Müdürü Sadullah Seven görevden alındı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür yardımcılıklarına Abdullah Ekin, Mehmet Akif Balta ve V. Bölge Müdürü Murat Alp atandı.
  • Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür yardımcıları Ali Osman Kıyak, Sait Kocabey ve Ertuğrul Anbar görevden alındı.
  • Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine Mustafa Alpaslan ve Nebi Çelik atandı.

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