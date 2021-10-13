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  3. Son dakika | Sağlıkta şiddet! Bakan Koca, o olayı anımsatarak açıkladı: Gereği yapılacak

Son dakika | Sağlıkta şiddet! Bakan Koca, o olayı anımsatarak açıkladı: Gereği yapılacak

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Şanlıurfa’da bir aile hekimliğinde yaşanan şiddet olayına değinerek gereğinin yapılacağını ifade etti.

Son dakika | Sağlıkta şiddet! Bakan Koca, o olayı anımsatarak açıkladı: Gereği yapılacak

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında Şanlıurfa'da bir aile sağlığı merkezinde yaşanan olaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Sağlık çalışanlarının yaşadığı şiddet olaylarının birçoğunun medyaya yansımadığını ifade eden Bakan Koca beyaz kod uygulamasına çok az durumda başvurulduğunu belirtti. Dünyanın hiçbir yerinde pek rastlanmayan sağlıkta şiddet olaylarının ülkemizde sık sık yaşandığını ve haber olduğunu söyleyen Bakan Koca, gereğinin yapılacağını vurguladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"ŞİDDET! Olayların çoğu medyaya yansımıyor. Beyaz Kod uygulamasına çok az durumda başvuruluyor. Dünyada rastlanmayan bir ifade bizde sık sık haber başlığı: “Sağlıkta şiddet!” Şanlıurfa’da bir aile hekimliğimizde yeni bir örneğini yaşadık. Asla toleransımız yok. Gereği yapılacak!"

Son dakika | Sağlıkta şiddet! Bakan Koca, o olayı anımsatarak açıkladı: Gereği yapılacak

NE OLMUŞTU?

Olay, önceki gün Şanlıurfa'daki Eyyübiye Mahallesi'ndeki Nihat Demirelli Aile Sağlığı Merkezi’nde gerçekleşti.

İsmail A. ve Abdulkadir A., gittikleri Aile Sağlığı Merkezi’nde Aile Hekimi Mehmet Emin A.’dan bir yakınlarının kullandığı ilacı, reçete etmesini istedi.

Son dakika | Sağlıkta şiddet! Bakan Koca, o olayı anımsatarak açıkladı: Gereği yapılacak

Ancak Mehmet Emin K., hastayı muayene etmeden ilaçları yazamayacağını söyledi.

Çıkan tartışma, kısa sürede arbedeye dönüştü. İsmail A. ile Abdulkadir A. dışarı çıkarılarak güvenlik gerekçesiyle merkezin kapısı kilitlendi.

Son dakika | Sağlıkta şiddet! Bakan Koca, o olayı anımsatarak açıkladı: Gereği yapılacak

İçeriye giremeyen kuzenler kapı ile pencereleri tekmeleyip, yumrukladı. Sağlık çalışanlarının polisi aradığını duyan saldırganlar kaçtı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kuzenler İsmail ve Abdulkadir A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. 

Son dakika | Sağlıkta şiddet! Bakan Koca, o olayı anımsatarak açıkladı: Gereği yapılacak

Berkem Temizel
Gece Editörü
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