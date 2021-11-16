Sezai Karakoç hayata gözlerini yumdu! "Uzatma dünya sürgünümü benim" dedi, "Sürgün bitti üstat" dediler!

Son dakika... Şair, yazar, siyasetçi ve fikir adamı Sezai Karakoç, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Diriliş şairi Üstad Sezai Karakoç rahmet-i Rahman’a kavuştu. Örnek bir hayat, sağlam bir fikir örgüsü ve büyük bir edebî miras bıraktı geride. Mevla mekanını cennet, makamını âli, ruhunu şâd eylesin." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SEZAİ KARAKOÇ İÇİN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sezai Karakoç'un ölümü üzerine sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Fikirleriyle nesillere yol gösteren, edebiyatımızın, düşünce dünyamızın, ülkemizin büyük mütefekkiri, "Diriliş Şairi" Sezai Karakoç Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Milletimize başsağlığı diliyorum."