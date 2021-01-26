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  3. Son dakika... Sakarya’daki patlama sesinin kaynağına ilişkin açıklama

Son dakika... Sakarya’daki patlama sesinin kaynağına ilişkin açıklama

Son dakika: Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir su fabrikasının olduğu bölgede patlama seslerinin gelmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra patlama sesinin kaynağı belli oldu. Hem Sakarya’da, hem Eskişehir’de yankılanan patlama sesi, uçağın ses duvarını aşmasından kaynaklanmış

Son dakika... Sakarya’daki patlama sesinin kaynağına ilişkin açıklama

Son dakika...Sakarya'nın Hendek ilçesinde duyulan patlama sesinin ardından çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri harekete geçirmişti.

KORKUTAN SES, UÇAĞIN SES DUVARINI AŞMASINDAN KAYNAKLI MEYDANA GELMİŞ

Hendek'te duyulan patlama sesi paniğe neden olurken birçok vatandaş korkutan sesin kaynağının, uçağın ses duvarını aşmasından kaynaklı meydana geldiği öğrenildi. Ayrıca Hendek’te duyulan patlama sesinin aynısı, Eskişehir’de de yankılandı.

Ekipleri harekete geçiren olay, saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bölgeden gelen patlama sesleri üzerine harekete geçen itfaiye, AFAD, sağlık, polis ve jandarma ekibi kısa sürede olay yerine ulaştı. Bölgede bulunan fabrika ile çevrede arama yapan ekipler, herhangi bir bulguya rastlamadı.

Son dakika... Sakarya’daki patlama sesinin kaynağına ilişkin açıklama

Ekipler, patlama sesinin kaynağını araştırırken, çok sayıda vatandaş da bölgede toplandı. Hendek ilçesinde patlama sesinin yankılandığı sırada Eskişehir'de de sonik patlama sesi duyuldu.

Son dakika... Sakarya’daki patlama sesinin kaynağına ilişkin açıklama

SAKARYA VALİSİ ÇETİN OKTAY KALDIRIM'DAN AÇIKLAMA

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da, patlama iddiasına yönelik yaptığı açıklamada, seslerin sonik patlamadan kaynaklandığını belirterek, "Kıymetli hemşehrilerimiz, ilimizde bir patlama meydana geldiği yönünde ihbarlar gelmiş ve paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. İlimiz genelinde yapılan taramada herhangi bir patlama veya olumsuzluk olmadığı ilgili birimlerimizce tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Son dakika... Sakarya’daki patlama sesinin kaynağına ilişkin açıklama

Sesler üzerine bölgede toplanan vatandaşlardan Kenan Esenboğa, "Hendek ilçesinde saat 16.30 sıralarında çok yoğun, şiddetli bir patlama duyduk. Bildiğiniz üzere Hendek'te çok patlama oldu. Bizde buraya heyecanla geldik. Polis ekiplerinin arkasına takıldık. Eşimiz, dostumuz, akrabalarımız burada çalışıyor. Bizlerde polis ve jandarmayla beraber geldik. Olay yerinde hiç bir şey yok. Asılsız ihbar olduğu söyleniyor. Bütün ekipler burada. AFAD, jandarma, polis, itfaiye hepsi burada. Bizde, 'akrabalarımıza bir şey oldu mu?' diye geldik ama bir şey bulamadık" ifadelerini kullandı.

Son dakika... Sakarya’daki patlama sesinin kaynağına ilişkin açıklama

Tayfun Altuntaş
Editör
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