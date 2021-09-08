Son dakika | Sakarya'da eğitim uçağı düştü iddiası: İhbar sonrası bölgeye ekipler sevk edildi

Son dakika... Alınan bilgilere göre Pamukova ilçesinde vatandaşların uçak düştüğü iddiasıyla yaptığı ihbar sonrası Gökgöz Mahallesi mevkisine sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarma sevk edildi.

Türk Hava Kurumu tarafından düşen uçakla ilgili yapılan açıklamada, "Sakarya'da düşen uçağın, bölgede bulunan sivil eğitim uçaklarından birisi olduğu düşünülüyor. Araştırmalarımız sürüyor" ifadelerine yer verildi.

Ekiplerin arama çalışması devam ediyor.

Detaylar gelecek...