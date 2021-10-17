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  3. Son dakika! Saldırı hazırlığı yapan 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika! Saldırı hazırlığı yapan 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika! Bakanlık duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişimi önlendi. 5 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika! Saldırı hazırlığı yapan 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakikaMilli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan Kahraman Komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.

SAYILARI 166'YA YÜKSELDİ

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 4 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu ve 2021'de teslim olan örgüt mensubu sayısının toplamda 166'ya yükseldiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada terör örgütü PKK’da teslim oluşların devam ettiği duyuruldu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubunun daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak'ta faaliyet yürüttüklerine dikkat çekildi. İkna çalışmaları sonucunda 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısının 166'ya yükseldiği kaydedildi.

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