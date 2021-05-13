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  3. Son dakika | Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındı, Portekiz'de oynanacak

Son dakika | Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındı, Portekiz'de oynanacak

Son dakika... UEFA, 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacağı açıklanan Şampiyonlar Ligi finalinin Portekiz'in Porto şehrinde oynanmasına karar verdi.

Son dakika | Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındı, Portekiz'de oynanacak

Son dakika... İngiltere'nin koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'yi karantina   zorunluluğu uygulanacak 'yüksek riskli' ülkelerin yer aldığı 'kırmızı listeye' eklemesinin ardından Şampiyonlar Ligi finalinin İngiltere'de oynanmasını isteyen İngilizler finalin Türkiye'den alınmasını neden oldular.

PORTEKİZ'DE OYNANACAK

UEFA yaptığı açıklamada Chelsea ile Manchester City arasında İstanbul'da oynanması planlanan final maçını İstanbul'dan alarak  Portekiz'in Porto şehrinde oynanmasına karar verdi.

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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