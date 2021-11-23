Son dakika | TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan dikkat çeken açıklamaPlan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 27 il için sarı uyarıSon dakika | Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Beşiktaş'ın Ajax maçı kamp kadrosu belli oldu!İki çocuk art arda öldü! Yedikleri hazır noodle sonları olduSüper Loto sonuçları 23 Kasım 2021 Salı | 23.11.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz kuru ile ilgili açıklama!Gazeteci Arif Gündoğdu, kansere yenik düşerek hayatını kaybetti!Son dakika: 23 Kasım 2021 Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosu6 Yıl aradan sonra müziğe geri döndü! Verdiği kilolar ile dünyanın gündemine oturmuştu! İşte Adele'in yıllar içindeki büyük değişimi!2021 yılı fındık fiyatları kaç TL? Güncel fındık fiyatları ne kadar oldu?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. BEŞİKTAŞ
  4. Son dakika | Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Beşiktaş'ın Ajax maçı kamp kadrosu belli oldu!

Son dakika | Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Beşiktaş'ın Ajax maçı kamp kadrosu belli oldu!

Son dakika haberi... Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu 5. maçında Hollanda ekibi Ajax ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi Siyah-Beyazlı ekibin kamp kafilesi belli oldu. İşte ayrıntılar...

Son dakika | Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Beşiktaş'ın Ajax maçı kamp kadrosu belli oldu!

Son dakika haberi...  Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Hollanda temsilcisi Ajax'ı ağırlayacak.

Karşılaşma öncesi Siyah-Beyazlı ekibin kamp kafilesi belli oldu. Beşiktaş'ın Ajax maçı kadrosunda kart cezalısı Josef'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Serdar Saatçı yer almadı.

Beşiktaş'ın Ajax maçı kamp kafilesi şu şekilde:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Umut Meraş, Alex Teixeira.

aa.jpeg

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT