Son dakika | Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Beşiktaş'ın Ajax maçı kamp kadrosu belli oldu! Son dakika haberi... Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu 5. maçında Hollanda ekibi Ajax ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi Siyah-Beyazlı ekibin kamp kafilesi belli oldu. İşte ayrıntılar...

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Son dakika haberi... Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Hollanda temsilcisi Ajax'ı ağırlayacak. Karşılaşma öncesi Siyah-Beyazlı ekibin kamp kafilesi belli oldu. Beşiktaş'ın Ajax maçı kadrosunda kart cezalısı Josef'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Serdar Saatçı yer almadı. Beşiktaş'ın Ajax maçı kamp kafilesi şu şekilde: Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Umut Meraş, Alex Teixeira. Berkem Temizel Gece Editörü