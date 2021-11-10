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Son dakika! Samuray kılıçlı cani hakkında yeni gelişme!

Son dakika! Samuray kılıçlı cani 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı.

Son dakika! Samuray kılıçlı cani hakkında yeni gelişme!

Son dakika!  dün akşam psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Göktürk B. bilinmeyen bir nedenle elindeki samuray kılıcı ile Başak Cengiz'i (28) katletmişti. Katil  Can Göktuğ Boz, çıkarıldığı hakimlikçe 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı.

Son dakika! Samuray kılıçlı cani hakkında yeni gelişme!

NE OLMUŞTU?

Alınan bilgilere göre olay dün akşam saatlerinde  Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Göktürk B. bilinmeyen bir nedenle elindeki samuray kılıcı ile Başak Cengiz'i (28) yaraladı. Aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan kadın, olayı görenlerin ihbarı sonucu gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastaneden yapılan müdahalelere rağmen genç kadın hayatını kaybetti. Polis olayın ardından Göktürk B.'yi gözaltına alarak Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne götürdü. 

Şüphelinin daha önce psikolojik tedavi gördüğü bildirildi.

Zanlının sorgusunda," “Ben evden çıkarken birini öldürmeye planladım, hayata karşı bazı kuşkularım vardı. Erkeği öldürmedim çünkü o direnebilirdi, sonra düşündüm ki kadın direnemez o yüzden onu öldürdüm ama pişmanım” dediği öğrenildi.

Zanlının ifadesi, geçtiğimiz yıllarda canice katledilen Ceren Özdemir'in katilinin verdiği ifade ile benzetildi.

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