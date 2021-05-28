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SON DAKİKA! Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı duyurdu: Yerli aşı için en az 480 gönüllü aranıyor!

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkililerince yapılan duyuruda, yeni tip koronavirüs salgınına karşı geliştirilen Kovid-19 aşısının yeni aşaması için en az 480 gönüllü arandığı ifade edildi.

SON DAKİKA! Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı duyurdu: Yerli aşı için en az 480 gönüllü aranıyor!

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Kovid-19’a karşı geliştirilen ve en yenilikçi aşı yöntemlerinden biri kabul edilen virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısında insan denemelerinin Faz 2 aşaması yakında başlıyor. TÜBİTAK KOVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren yerli VLP temelli aşının yeni aşaması için en az 480 gönüllü aranıyor.

Faz 2 aşılama çalışmalarının tüm gönüllülerde tamamlanmasını takip eden 15 gün içinde yaygın uygulama yapılabilmesi için gerekli olan Faz 3, yani temel klinik çalışma aşamasına geçilecek. Faz 3'te aşılar, Türkiye genelinden seçilecek 40'a yakın merkezde 10 bini aşkın gönüllüye uygulanacak.

YERLİ AŞI GÖNÜLLÜLÜK BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

 

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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