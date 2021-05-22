İstanbul Valisi Ali Yerlikaya acı haberi duyurdu: Küçükçemece'de bekçi Kansu Turan şehit olduBakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul için tarih verdi, maliyetini açıkladıAdem Büyük'ün eşi Merve büyük kimdir, nereli ve kaç yaşında?Son dakika| Şanlıurfa Siverek'te husumetli aileler arasında silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralıEce Seçkin'den olay pozlar! İç çamaşırsız fotoğrafı yorum yağmuruna tutulduValilik duyurdu! Diyarbakır Havalimanı pist onarımı için uçuşa kapatılacakTesis Sorumlusu (Maden), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduTersane Yardımcı İşçisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduTermik Santral Saha Operatörü, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduTermik Santral Kumanda Operatörü, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Son dakika| Şanlıurfa Siverek'te husumetli aileler arasında silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralı

Son dakika| Şanlıurfa Siverek'te husumetli aileler arasında silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralı

Son dakika... Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Son dakika| Şanlıurfa Siverek'te husumetli aileler arasında silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralı

Edinilen bilgilere göre Siverek ilçesi Taşlı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen akraba iki aile arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Daha sonra silahların da kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı.

3 KİŞİ ÖLDÜ

Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk  müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılarından Ferman B, Mahmut B. ve Ramazan D. hayatını kaybetti.

Son dakika| Şanlıurfa Siverek'te husumetli aileler arasında silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralı

GÜVENLİK GÜÇLERİ ÖNLEM ALDI

Güvenlik güçleri, olayın yaşandığı bölge ve hastanede önlem aldı.

Son dakika| Şanlıurfa Siverek'te husumetli aileler arasında silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralıSon dakika| Şanlıurfa Siverek'te husumetli aileler arasında silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralıSon dakika| Şanlıurfa Siverek'te husumetli aileler arasında silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralı

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT