Son dakika| Şanlıurfa Siverek'te husumetli aileler arasında silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralı

Edinilen bilgilere göre Siverek ilçesi Taşlı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen akraba iki aile arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Daha sonra silahların da kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı.

3 KİŞİ ÖLDÜ

Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılarından Ferman B, Mahmut B. ve Ramazan D. hayatını kaybetti.

GÜVENLİK GÜÇLERİ ÖNLEM ALDI

Güvenlik güçleri, olayın yaşandığı bölge ve hastanede önlem aldı.