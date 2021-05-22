Son dakika| Şanlıurfa Siverek'te husumetli aileler arasında silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralı
Son dakika... Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre Siverek ilçesi Taşlı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen akraba iki aile arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Daha sonra silahların da kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı.
3 KİŞİ ÖLDÜ
Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılarından Ferman B, Mahmut B. ve Ramazan D. hayatını kaybetti.
GÜVENLİK GÜÇLERİ ÖNLEM ALDI
Güvenlik güçleri, olayın yaşandığı bölge ve hastanede önlem aldı.