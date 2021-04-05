SON DAKİKA! Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bildiri açıklaması!
Son dakika: 104 emekli generalin yayımladığı bildiriye ilişkin Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bildirinin demokrasimize zarar vermekten, personelin moralini olumsuz etkilemekten, düşmanlarımızı sevindirmekten başka işe yaramadığı açıktır" dedi.
Son dakika: 104 emekli generalin yayımladığı bildiriye ilişkin Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bildirinin demokrasimize zarar vermekten, personelin moralini olumsuz etkilemekten, düşmanlarımızı sevindirmekten başka işe yaramadığı açıktır" dedi.
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