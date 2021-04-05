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  3. SON DAKİKA! Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bildiri açıklaması!

SON DAKİKA! Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bildiri açıklaması!

Son dakika: 104 emekli generalin yayımladığı bildiriye ilişkin Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bildirinin demokrasimize zarar vermekten, personelin moralini olumsuz etkilemekten, düşmanlarımızı sevindirmekten başka işe yaramadığı açıktır" dedi.

SON DAKİKA! Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bildiri açıklaması!

Son dakika: 104 emekli generalin yayımladığı bildiriye ilişkin Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bildirinin demokrasimize zarar vermekten, personelin moralini olumsuz etkilemekten, düşmanlarımızı sevindirmekten başka işe yaramadığı açıktır" dedi.

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