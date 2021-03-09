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  3. Son dakika | Savunma Sanayi Başkanı Demir açıkladı: HİSAR-O+ testi başarıyla geçti

Son dakika | Savunma Sanayi Başkanı Demir açıkladı: HİSAR-O+ testi başarıyla geçti

Son dakika... Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HİSAR-O+ Hava Savunma Sistemi'nin uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hedefini vurup imha ederek başarıyla geçtiğini kaydetti.

Son dakika... Yerli ve milli savunma araçları ve sistemleri için çalışmalarını sürdüren Savunma Sanayii Başkanlığı yeni bir başarıya imza attı. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, HİSAR-A+ teslim edilmesinin ardından HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sisteminin test edildiğini kaydetti. 

İsmail Demir," HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemimiz en son atışında bugüne kadar ülkemizde yapılan en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hava hedefini doğrudan vurup imha ederek başarı ile geçti." dedi.

Son dakika | Savunma Sanayi Başkanı Demir açıkladı: HİSAR-O+ testi başarıyla geçti

Demir, mesajının devamında proje ortakları ASELSAN ve ROKETSAN ile emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti. 

 

Son dakika | Savunma Sanayi Başkanı Demir açıkladı: HİSAR-O+ testi başarıyla geçti

Tayfun Altuntaş
Editör
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