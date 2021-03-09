Son dakika | Savunma Sanayi Başkanı Demir açıkladı: HİSAR-O+ testi başarıyla geçti

Son dakika... Yerli ve milli savunma araçları ve sistemleri için çalışmalarını sürdüren Savunma Sanayii Başkanlığı yeni bir başarıya imza attı. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, HİSAR-A+ teslim edilmesinin ardından HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sisteminin test edildiğini kaydetti.

İsmail Demir," HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Sistemimiz en son atışında bugüne kadar ülkemizde yapılan en uzak menzil ve en yüksek irtifadaki testini, hava hedefini doğrudan vurup imha ederek başarı ile geçti." dedi.

Demir, mesajının devamında proje ortakları ASELSAN ve ROKETSAN ile emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.