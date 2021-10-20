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  3. Son dakika | Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir müjdeyi verdi: AKSUNGUR SİHA, Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi

Son dakika | Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir müjdeyi verdi: AKSUNGUR SİHA, Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi

Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, TUSAŞ tarafından üretilen AKSUNGUR SİHA'nın Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildiğini açıkladı.

Son dakika | Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir müjdeyi verdi: AKSUNGUR SİHA, Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla  "Birazdan yeni bir müjdemiz olacak, beklemede kalın." ifadelerini kullandıktan sonra merakla beklenen müjdesini açıkladı. 

Demir paylaşımında, TUSAŞ tarafından üretilen  yerli ve milli AKSUNGUR SİHA'nın testlerini başarıyla tamamlayarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini açıkladı. 

Demir, AKSUNGUR SİHA'nın özellikleri hakkında," 750 kg faydalı yük kapasitesine ve en az 50 saat maksimum uçuş süresine sahip." bilgisini verdi. 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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