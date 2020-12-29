SON DAKİKA! SBK Holding'e 132 milyon dolarlık 'kara para' operasyonu

Son dakika haberi... SBK Holding'e yönelik kara para operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 19 kişi hakkında gözaltı kararı bulunurken, 10 kişi ise yakalanarak gözaltına alındı.

SBK Holding'in, kurduğu 6 şirket arasında hayali ürünler göstererek 132 milyon dolar transfer ettiği ve kara para akladığı tespit edildi.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 ilde İstanbul merkezli operasyon düzenlendi.

SBK Holding kurucusu Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

Gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 10'u yakalandı.

Şüphelilerden 8'inin yurt dışında olduğu öğrenildi. Bir şüpheli ise aranıyor.

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