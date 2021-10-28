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Son dakika! Şebnem Şirin'i öldüren Furkan Zıbıncı tutuklandı!

Son dakika! Denizli'de gerçekleşen vahşi cinayette, Pamukkale ilçesinde yaşayan Şebnem Şirin'i boğazından bıçaklayarak katleden sevgilisi Furkan Zıbıncı tutuklandı.

Son dakika! Şebnem Şirin'i öldüren Furkan Zıbıncı tutuklandı!

Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'ta bulunan bir apartta yaşayan Şebnem Şirin'in (25) evinden dün bağrışma sesleri duyan ve bir kişinin otomobiliyle uzaklaştığını gören komşuları, polise ihbarda bulunmuştu. Şirin evin salonunda boğazından bıçaklanmış halde ölü bulunmuştu. Olay sonrası gözaltına alınan Zıbıncı'nın cinsel istismar dahil 6 ayrı suçtan sabıkası olduğu ortaya çıktı. İfadesinde, olay anını hatırlamadığını iddia eden cinayet zanlısı Zıbıncı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle ve tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı.

Son dakika! Şebnem Şirin'i öldüren Furkan Zıbıncı tutuklandı!

NE OLMUŞTU?

Saat 06.00 sıralarında gerçekleşen olay, bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Şebnem Şirin (25) ve sevgilisi Furkan Zıbıncı (25) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışma başladı. 

Furkan Zıbıncı tartışma esnasında mutfaktan aldığı bıçağı kullanarak Şirin'in boğazını kesti. Komşular duydukları bağrışma sesleri üzerine polis ve sağlık ekiplerini aradı.

Ekipler ihbar üzerine geldikleri dairede Şirin'i salonda kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Şebnem Şirin'in yapılan kontrol sonrasında hayata gözlerini yumduğu tespit edildi.

Savcının yaptığı incelemenin ardından Şebnem Şirin'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu´nun morguna nakledildi. 

Son dakika! Şebnem Şirin'i öldüren Furkan Zıbıncı tutuklandı!

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