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  3. SON DAKİKA! Sedat Peker'in iddialarına bir yanıt da Bakan Muş'tan: O tarihlerde peynir ithal edilmedi!

SON DAKİKA! Sedat Peker'in iddialarına bir yanıt da Bakan Muş'tan: O tarihlerde peynir ithal edilmedi!

Sedat Peker'in iddiaları üzerine gündeme gelen Venezuela'dan peynir ithalatı olayı ile ilgili Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan açıklama geldi. Bakan Muş, söz konusu tarihlerde, Veneuela'dan Türkiye'ye bir gram bile peynir ithal edilmediğini ifade etti.

SON DAKİKA! Sedat Peker'in iddialarına bir yanıt da Bakan Muş'tan: O tarihlerde peynir ithal edilmedi!

Son dakika haberi... Bakan Mehmet Muş, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Sedat Peker'in 2020 yılında Venezuela'dan peynir ithalatı yapıldığı iddialarına ilişkin açıklamada bulunarak, o tarihlerde Türkiye'ye, söz konusu ülkeden peynir ithalatı yapılmadığını belirterek,

"Venezuela'dan peynir ithalatına dair basında yer alan bazı sorular var.

Kamuoyunu kısa ve net şekilde bilgilendirelim;

2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir.

2021 yılında ise; bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı bulunmamaktadır." ifadelerine yer verdi.

 

NE OLMUŞTU?

Sedat Peker, yayımladığı videolardan bir tanesinde, Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakanı Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'ın Venezuela'dan ülkemize, peynir içinde uyuşturucu madde getirdiğini iddia etmişti. Bunun üzerine iddiaları yanıtlayan Binali Yıldırım, "Bu kesinlikle iftiradır, yalandır, şiddetle reddediyoruz. Oğlum Venezuela'ya gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi ocakta, şubatta değil geçen sene aralık ayında gitmiştir. Beraberinde Covid ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi bir takım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Ziyaret amacı bundan ibarettir" demişti.

Venezuela menşeili bazı tarım ürünlerinin ithalatında tarife kontenjanı uygulanmasına ilişkin kararnameye göre bu ülkeden "500 ton taze peynir, 500 ton eritme peynir, 500 ton diğer peynir, bin ton pirinç, 2 bin ton yulaf, 400 ton yerfıstığı, bin ton rep veya kolza tohumları, 5 bin ton ayçiçeği tohumu, 2 bin ton hint yağı tohumu, 2 bin ton susam tohumu, 2 bin ton aspir, 200 ton yağlı tohum, 1500 ton çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları" ithal edilebilecekti.

Anlaşmaya göre bu ürünlerin Venezuela’dan ithalinde, gümrük vergisi, varsa toplu konut fonu sıfır olarak uygulanacaktı. 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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