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  3. Son dakika! Sedef Kabaş iddianamesi kabul edildi!

Son dakika! Sedef Kabaş iddianamesi kabul edildi!

Son dakika! Sedef Kabaş hakkındaki iddianame kabul edildi. Bu bağlamda, Kabaş’ın 11 Yıl 8 aya kadar hapsi isteniyor.

Son dakika! Sedef Kabaş iddianamesi kabul edildi!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Reep Tayyip Erdoğan'a ilişkin kurulan çirkin ifadeler için, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından, Kabaş'ın konuşmalarına ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından hazırlanan iddianame, İstanbul 36 . Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkemece yapılan inceleme ardından iddianame kabul edildi. Kabaş, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

NE OLMUŞTU?

TELE1 TV'de Uğur Dündar'ın sunduğu Demokrasi Arenası programına CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve İletişim Uzmanı Sedef Kabaş, katıldı. Programda isim vermeden cumhurbaşkanlığı makamı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında çirkin ifadeler kullanan Kabaş, "Şuna inanıyorum ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyasi hayatına baksa, kendisine bu toplum, bu halk, bu ülke çok şans verdi. Yani çok iyi makamlara getirdi. Çok destek, oy verdi. Çok paye verdi. Üslup düşüklüğü, küfretmek ne demektir? Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur demiş. Yani tam tersini ifade eder." ifadelerini kullanmıştı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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