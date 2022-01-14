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  3. Son dakika! Selahattin Demirtaş haddini aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin sözler sarf etti: "Kendi vereceğin hesabı düşün"

Son dakika! Selahattin Demirtaş haddini aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin sözler sarf etti: "Kendi vereceğin hesabı düşün"

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan çirkin bir paylaşımda bulundu.

Son dakika! Selahattin Demirtaş haddini aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin sözler sarf etti: "Kendi vereceğin hesabı düşün"

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir kez daha gündem oldu. Demirtaş, isim vermeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı paylaşımında," Siyasetçiler halka, partisine, parlamentoya, BAĞIMSIZ yargıya hesap verir.  Sen benim için "kaygılanmayı" bırak da kendi vereceğin hesabı düşün." ifadelerini kullandı. 

Son dakika! Selahattin Demirtaş haddini aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin sözler sarf etti: Kendi vereceğin hesabı düşün

 

 

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında yaptığı konuşmada isim vermeden Selahattin Demirtaş için şunları söylemişti:

"CHP'nin başını çektiği ittifakın bir cenahını oluşturan PKK’nın güdümündeki parti ne yapacağını, ne söyleyeceğini, nasıl davranacağını belirlemek için milletvekillerinin dağdaki eli silahlı sevgililerinden gelecek icazeti bekliyor. Bunların göğsündeki şeref madalyası dağa kaçırdığı yavrular, bunlardaki vicdan bu. Ama Edirne’deki en büyük hesabı İmralı’dakine verecek" 

Son dakika! Selahattin Demirtaş haddini aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin sözler sarf etti: Kendi vereceğin hesabı düşün

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Son dakika! Selahattin Demirtaş haddini aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin sözler sarf etti: Kendi vereceğin hesabı düşün

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