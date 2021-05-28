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  3. Son dakika | Selahattin Demirtaş'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Son dakika | Selahattin Demirtaş'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Son dakika... Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'a yönelik sözlerinden dolayı yargılandığı davada terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef gösterme suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Son dakika | Selahattin Demirtaş'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Son dakika... Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'a yönelik sözlerinden dolayısıyla yargılandığı davaya devam edildi. 

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, sanık Demirtaş ile tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans yöntemiyle duruşmaya katıldı. Sanık ve müşteki Kocaman'ın avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Üzerine atılı suçlamaları reddeden Demirtaş, davanın politik olduğunu savundu.

O SÖZLER TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Başka suçtan yargılandığı Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki savunmasında dile getirdiği "Ben bunu kimsenin yanına bırakmam, hesap sorulacak." sözlerinden dolayı hakkında dava açıldığı belirtilen Demirtaş, hukuk önünde hesap sormayı kastettiğini öne sürdü.

Sanık avukatları da müvekkilinin ifadelerinde suç unsuru bulunmadığını iddia ederek, beraat istedi.

Beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme, Demirtaş'a "terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: AA

Tayfun Altuntaş
Editör
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