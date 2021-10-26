Son dakika | Senato onayladı! Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake!
Son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın ülkenin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği Jeff Flake, Senato Genel Kurulunda onaylandı.
Son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın ülkenin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği Jeff Flake'in adaylığı, bugün Senato Genel Kurulunda yapılan sözlü oylamada kabul edildi.
Flake'in, kısa zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'den görevi devralması bekleniyor.
NE OLMUŞTU?
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Temmuz tında Jeff Flake'i ülkenin Ankara Büyükelçiliğine aday göstermiş, Senato Dış İlişkiler Komitesi, 20 Ekim'de Flake'in adaylığını onaylayarak Senato Genel Kurulundaki nihai oylamanın önünü açmıştı.
JEFF FLAKE KİMDİR?
Jeff Flake, ABD'li siyasetçi ve Amerika Birleşik Devletleri Arizona eski Senatörü'dür.
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