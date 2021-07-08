Son dakika! Şenol Güneş basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'nin ardın ilk kez basın toplantısı düzenliyor. İşte Şenol Güneş'in açıklamalarından satır başları...

EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALAMADIK

Şenol Güneş: ''Galler maçında en başından beri oyunda değildik. Kazanması gereken bir takım olarak istediğimiz oyunu oynayamadık. Yediğimiz goller oyundan ne kadar koptuğumuzu gösteriyordu. Asıl hedef olan Dünya Kupası'na katılmamız önemli. Oyuncularımızın özverili olması gerekiyor. Özeleştiri yapacak olursam; tüm analizleri oyunculara görüntülü ve raporlu bir şekilde gönderdik. Çok emek verdiğimiz bir hazırlık dönemi geçirdik ama karşılığını alamadık, bu da bizi çok üzdü." dedi.

BU TABLOYU DÜZELTECEĞİZ

Bu tablodan kimsenin memnun olmadığını ama düzelebileceğini söyleyen Güneş: Buraya çok çalışarak geldik. Bizi tekrar ayağa kaldıracak olan budur ve tekrar çok çalışmak zorundayız. 'Bizim Çocuklar' derken herkes bizim çocuğumuz, her insanımızın başarılı olmasını istiyoruz... Ama bu çocuklar kaybettiğinde de bizim çocuklarımız. Konuşup tartışalım ama bunu yaparken yaralamayalım. Kimsenin eleştiri hakkını elinden alamayız. Ortak düşünce ve çalışmayla yola devam etmeliyiz. Oyunumuzu ileriye taşıyacak seviyemiz var. İçimize sinmeyen bu tabloyu unutturacağız. Göreve geldiğimden beri 29 maçta 6 mağlubiyet aldık. Bunun 3'ünü Avrupa Şampiyonası'nda aldık." ifadelerini kullandı.

BENİ ELEŞTİRİN, YIPRATIN AMA OYUNCULARIMI YIPRATMAYIN

Eleştirilerin olduğu kadar desteklerin de var olduğunu ifade eden Şenol Güneş: "Başarı için daha çok konuşulması ve tartışılması gereken bir dönem. Finalde olmayan Fransa, Portekiz, Belçika, Hollanda gibi takımlara baktığımızda bizim de olmamamız normal. Bunu başarabilmek için ne yapılması gerektiğini konuşmamız gerekiyor. Başımız dik, alnımız ak. Ama çok çalışacağız. Bana yapılan hiçbir eleştiri veya saldırı aldığımız sonuçların yarattığı üzüntüden fazla değil. Daha kötü günler gördüm. Beni de yıpratabilirsiniz ama oyuncuların yıpranmasını istemiyorum. Başarısızlığımızın analizini yapıyoruz, yaptık, yapacağız. Beni istemeyenler, eleştirenler de var ama yalnız hissettirmeyen çok büyük bir kesim de var." dedi.