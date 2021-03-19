Son dakika...Şenol Güneş kararını verdi! A Milli Futbol takımının aday kadrosu açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre A Milli Futbol Takımının 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 24 Mart'ta Hollanda, 27 Mart'ta Norveç ve 30 Mart'ta Letonya ile karşılaşacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından belirlenen 28 kişilik kadroda şu futbolcular yer aldı:

"Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan, Zeki Çelik, Nazım, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Emre Kılınç, Yusuf Yazıcı, Halil Akbunar, Hakan Çalhanoğlu, Deniz Türüç, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Cenk Tosun"