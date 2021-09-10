2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubunda mücadele eden milli takımın Karadağ ile oynadığı maçı 2-0 önde olmasına karşın 2-2 berabere tamamlaması sonrası Teknik Direktör Şenol Güneş'e yönelik eleştiriler artmıştı. Mili Takımın daha sonra Hollanda ile oynadığı maçı 6-1 kaybetmesi ve maç boyunca sergilenen silik oyun futbolseverleri de çıldırtmıştı. Hollanda'dan deplasmanın ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Şenol Güneş arasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından ayrılık kararı alındı. Peki Son dakika : Şenol Güneş tazminat alacak mı? Şenol Güneş kaç milyon TL tazminat alacak? İşte detaylar...

SON DAKİKA : ŞENOL GÜNEŞ İSTİFA ETTİ Mİ? ŞENOL GÜNEŞ MİLLİ TAKIM'DAN AYRILDI MI?

Son dakika: TFF'den yapılan açıklamada A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yolların karşılıkla anlaşma ile ayrıldığı ifade edildi. Şenol Güneş beklendiği gibi istifa etmedi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir.

Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş’e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz"

ŞENOL GÜNEŞ TAZMİNAT ALACAK MI?

Şenol Güneş'in kontratında özel bir madde olduğu iddiası doğruysa 30 milyon TL tazminat alacağı iddia edildi. Görevine son verilmesi durumunda ise ödenecek miktarın 52.2 milyon TL olacağı öne sürülmüştü. TFF'nin yaptığı açıklamaya göre Şenol Güneş ile yolların karşılıklı anlaşmayla sona erdirildiği ifade ederken tazminat tutarı hakkında bir ifade yer almadı.

Ajansspor'un haberine göre TFF, Şenol Güneş'e 10 milyon TL tazminat ödeyecek.

ŞENOL GÜNEŞ'İN MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

1 Haziran 2019 tarihinde Lucescu'nun ardından milli takımın başına geçen Şenol Güneş, son döneminde ay yıldızlı takım ile 32 maça çıktı. Tecrübeli teknik adam bu 32 maçta 15 galibiyet alırken, 10 beraberlik elde etti. Şenol hoca bu çıktığı maçlarda da 7 mağlubiyet aldı.

Öte yandan A Milli Takım Şenol Güneş yönetiminde mücadele ettiği EURO 2020'de 3 maçını kaybetmiş ve puan alamamıştı. Milliler bu maçlarda 1 gol atmış, kalesinde ise 8 gol görmüştü.