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  4. Son dakika | Beşiktaş, Şenol Güneş'le temas kurdu mu? Şenol Güneş'ten Trabzon dönüşü dikkat çeken açıklama

Son dakika | Beşiktaş, Şenol Güneş'le temas kurdu mu? Şenol Güneş'ten Trabzon dönüşü dikkat çeken açıklama

Son dakika... Şenol Güneş, Trabzon dönüşü Beşiktaş ile adının anılmasına ilişkin açıklamada bulundu. Deneyimli teknik adam, açıklamasında "Benim hiçbir açıklamam olmadı. Trabzon’da evimdeydim, oradan da buraya, İstanbul’a geldim. Herhangi bir şey yok şu anda, olduğu zaman da zaten öğrenirsiniz" ifadelerini kullandı.

Son dakika | Beşiktaş, Şenol Güneş'le temas kurdu mu? Şenol Güneş'ten Trabzon dönüşü dikkat çeken açıklama

Son dakika... Beşiktaş ile adı anılan Şenol Güneş, Trabzon dönüşü basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

Beşiktaş'ın kendisine herhangi bir temasta bulunmadığını ifade eden Güneş, "Sezon içinde takım almam şeklinde açıklamanız oldu" denmesi üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Benim hiçbir açıklamam olmadı. Trabzon’da evimdeydim, oradan da buraya, İstanbul’a geldim. Herhangi bir şey yok şu anda, olduğu zaman da zaten öğrenirsiniz"

Beşiktaş'ın kendisine herhangi bir temasta bulunmadığını söyleyen 69 yaşındaki teknik adam, 2015-2019 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştırmış ve takımın başında 198 maça çıkmıştı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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