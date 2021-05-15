SON DAKİKA! Beşiktaş'ın şampiyon olmasının ardından Sergen Yalçın'dan açıklama!

Son dakika... Süper Lig'de 2020-2021 şampiyonu Beşiktaş oldu. Beşiktaş'ın şampiyon olmasının gururunu yaşayan Sergen Yalçın gözyaşlarına boğuldu. Maçın bitişinin ardından yayıncı kuruluşa açıklama yapan Yalçın şu ifadeleri kullandı:

"Şampiyon olmamın bir tarifi yok. Hayatımın en mutlu günlerinden bir tanesi. Tüm camiaya, taraftara... Şampiyonluğu anlatırken, ne demek olduğunu gördük. Birlik, beraberlik, samimiyet, arkadaşlık, dostluk... Bunlar hepsi şampiyonluk ifadeleri. Oyuncularımızın katkıları. Hepsi karakterli, aslan gibi, hiçbir zaman vazgeçmeyen, mücadeleyi hiç bırakmayan bir grup var. Onlara teşekkür ediyorum. Biz onlara ağabeylik yaptık elimizden geldiğince. Tüm sezon boyunca oyuncuların maaşları, primleri geride kalmadı. Ahmet Nur Çebi çok büyük bir başkanlık örneği gösterdi. Böyle bir süreçte başkan olup böyle bir yükün altına girmek herkesin harcı değildi. Ahmet Nur Çebi'yi cesareti ve Beşiktaşlılığından ötürü tebrik ediyorum. Başkanımız, sıkıntılı süreçlerde bize desteğini her zaman gösterdi. Murat Şahin ile ilk günden beri beraberiz. Çok teşekkür ediyorum ona. Tarihin en zor ligi bence. En zor ligde şampiyon olduk. Bu şampiyonluk mucize kadro ve mucize şampiyonluk. Böyle nitelendirilsin istiyorum."

"BÖYLE BİR ŞAMPİYONLUK, MUTLULUK... TARİFİ YOK"

Açıklamalarına devam eden Yalçın, "Fenerbahçe ve Galatasaray'a da teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Uzun süre mücadele ettik. Güzel yarış oldu. Kazanan biz olduk. Hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadık. Sezon içinde sert çıkışlarımız oldu. Bilerek yapma niyetim yoktu. İşimin gereğini yapmaya çalıştım. Böyle bir şampiyonluk, mutluluk... Tarifi yok! Beşiktaşlılar mutlu olsun. Taraftarımız her zaman yanımızdaydı. Gönül isterdi ki onlarla kutlayalım bunu. Herkese teşekkürler." diye kaydetti.