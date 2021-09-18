SON DAKİKA! Sergen Yalçın maç sonrası açıklamalarda bulundu!

SON DAKİKA! Süper Lig'de her geçen hafta heyecan iyice yükseliyor. Bu kapsamda 5. hafta mücadelesinde ise Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. İki ekibin de kazanmak için sahaya çıkacağı bu heyecan dolu karşılaşma Beşiktaş'ın 3-2 galibiyetiyle sona erdi.

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın maç sonrası satır başları şu şekilde;

"Göreve başladığımızdan beri böyle bir ilk 45 dakika yaşamadık hiç. Olaylar hiç çalışmadığımız yerlerden gelişti."

" Sezon başında maalesef çok ağır bir tempo karşımıza çıktı. Ama oynamaya çalışacağız. Belki Welinton ve Rosier dönebilir. Diğer oyuncularımızın önümüzdeki iki maçta dönme ihtimalleri zor."

"Bizim için oyunun ilk yarısında çok ciddi bir kaos ortamı oluştu. Zaten eksik kadromuzda alternatifi olmayan iki oyuncumuzu arka arkaya kaybettik."

"Bugün maçı kaybedebilirdik. Kaybetseydik sonucun çok fazla önemi olmayacaktı. İşimizin gerçeği bu. Bazen iyi gidiyor, bazen kötü gidiyor. Elimizden geldiğince oyuncularımızla birlikte en iyisini yapmaya çalışıyoruz."

"Maçı kaybetseydik de sonucun bir önemi olmayacaktı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum."