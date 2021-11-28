Son dakika! Sergen Yalçın'dan istifa kararı!

Son dakika! Süper Lig'de bu sezon istenen performansı gösteremeyip, beklentilere olumsuz yanıt veren Beşiktaş, son olarak Giresunspor'a 4-0 mağlup oldu. Kıyasıya mücadelenin ardından, özellikle Beşiktaş ailesi, teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılıp ayrılmayacağını merak etti. Son dakika bilgilerine göre, Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşecek olan teknik direktör Sergen Yalçın'ın, istifasını sunacağı öğrenildi.