Son dakika! Sertaç Şanlı resmen Barcelona'da
Son dakika haberi... Haftalardır Barcelona'ya transferinin gerçekleşeceği spekülasyonları dolanan Sertaç Şanlı hakkında yeni haber geldi. Tüm bu spekülasyonlara son veren İspanyol devi Barcelona Sertaç Şanlı ile iki yıllık sözleşme imzaladı.
Basketbolda İspanya'nın ve Avrupa'nın devlerinden biri olan Barcelona geçtiğimiz sezonu Anadolu Efes'te geçiren Türk basketbolcu Sertaç Şanlı ile iki yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan açıklaya göre sağlık kontrolü bekleniyor. Detaylar birazdan...