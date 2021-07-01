Son dakika! Sertaç Şanlı resmen Barcelona'da

Basketbolda İspanya'nın ve Avrupa'nın devlerinden biri olan Barcelona geçtiğimiz sezonu Anadolu Efes'te geçiren Türk basketbolcu Sertaç Şanlı ile iki yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan açıklaya göre sağlık kontrolü bekleniyor. Detaylar birazdan...