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  3. Son dakika! Şiddetli fırtına can aldı! İstanbul'da üzerine çatı düşen 2 vatandaş hayatını kaybetti!

Son dakika! Şiddetli fırtına can aldı! İstanbul'da üzerine çatı düşen 2 vatandaş hayatını kaybetti!

Son dakika! İstanbul-Esenyurt'ta Lodos nedeniyle üzerlerine çatı düşen 2 vatandaş hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşların anne ve çocuğu olduğu bilgisine ulaşıldı.

Son dakika! Şiddetli fırtına can aldı! İstanbul'da üzerine çatı düşen 2 vatandaş hayatını kaybetti!

Son dakika haberi...İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan lodos, bugün öğleden sonra şiddetini artırdı. Özellikle Avrupa yakasında etkisini oldukça hissettiren lodos, birçok ilçede çatı uçmalarına yol açtı. Şiddetli fırtınanın Beylikdüzü'nde 130, Adalar'da 100, Boğaz çevresinde ise 80 km/saate kadar ulaştığı ifade edildi. Esenyurt'ta fırtına nedeniyle uçan çatının altında kalan 2 kişi ise hayatını kaybetti.

Son gelen bilgilere göre çatı uçmaları nedeniyle şu ana kadar Esenyurt'taki 2 vatandaşın hayatını kaybettiği, İstanbul'da toplamda 9 kişinin de yaralandığı öğrenildi. 8 katlı apartmandan uçtuğu bilgisine ulaşılan çatının altında kalan Elif Şanver ve çocuğunun üzerine düştü. Çatının altında kalan anne ve çocuğu, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından  enkaz altından çıkarılarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralandığı belirlenen anne ve çocuğunun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Detaylar Gelecek...

Son dakika! Şiddetli fırtına can aldı! İstanbul'da üzerine çatı düşen 2 vatandaş hayatını kaybetti!

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