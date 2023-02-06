Son dakika | AFAD duyurdu! Kahramanmaraş şiddetli sallandı: 7.6 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede çok şiddetli bir deprem daha yaşandı. Deprem Şanlıurfa, Ankara, Adana ve Malatya ve birçok çevre ilde hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Kahramanmaraş'ın Gözpınar ilçesinde saat 13.24'te yerin 16.4 km altında 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, ise depremin Elbistan ilçesinde yerin 7 km altında 7.6 büyüklüğünde meydana geldiğini bildirdi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne göre ise deprem Elbistan ilçesinde 7.7 büyüklüğünde kaydedildi.

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