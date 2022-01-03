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  3. Son dakika | Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi! Yüzde 47 artırıldı

Son dakika | Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi! Yüzde 47 artırıldı

Son dakika... Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yüzde 47 oranında artırıldı.

Son dakika | Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi! Yüzde 47 artırıldı

Son dakika... TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış oranı belli oldu. Yıllık üretici enflasyonu verilerine göre , hükümet, sigara ve alkol grubundan alınan özel tüketim vergisine yüzde 47,4 oranında artmış oldu. 

BİRA VE RAKI

Sözcü'nün haberine göre ÖTV cetvelindeki değerlere göre biradaki maktu ÖTV tutarı 2,3933 TL’den 3,52 TL’ye, rakıdaki ÖTV 326,99 liradan 481,98 TL’ye çıkartıldı.

Son dakika | Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi! Yüzde 47 artırıldı

ALKOL DERECEİ YÜZDE 18 VE ÜSTÜ OLANLAR

Alkol derecesi yüzde 18 ve daha az olan şaraplardaki ÖTV tutarı 92,29 TL’den 140,5 TL’ye, alkol derecesi yüzde 22 ve fazla olanlarda 326,99 TL’den 481,98 TL’ye yükseltildi.

Son dakika | Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi! Yüzde 47 artırıldı

SİGRARA VE TÜTÜN ÜRÜNLERİ

Tütün içeren sigaralardan alınan asgari maktu vergi tutarı 0,4883’den TL’den 0,7197 TL’ye, maktu vergi tutarı ise 0,4851’den 0,7150 TL’ye çıkartıldı.

Tütün içeren purolardan alınan asgari maktu vergi tutarı 0,4386’den TL’den 0,6464 TL’ye, maktu vergi tutarı ise 0,5863’den 0,8642 TL’ye çıkartıldı.

Sigara ve alkol ürünlerinden alınan ÖTV oranı 6 ayda bir Üretici Fiyat Endeksi oranında artırılıyor. Temmuz ayındaki yüzde 22.04'lük oran enflasyonla mücadele kapsamında uygulanmamıştı. 

Tayfun Altuntaş
Editör
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