Son dakika... Selçuk Bayraktar'ın babası BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar 72 yaşında hayatını kaybetti. Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Özdemir Bayraktar, Babamız, ilham kaynağımız bugün Hakk’ın rahmetine kavuştu. Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi, gücü yettiğince yardım etti. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Özdemir Bayraktar neden öldü?

Bayraktar'ın yarın Fatih Camii'nde öğle namazına müteakkip olarak düzenlenecek cenaze töreni sonrası İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.