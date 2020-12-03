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  3. Son dakika | Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem

Son dakika | Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Son dakika | Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Siirt'in Kurtalan saat 08.45'te yerin 20.06 kilometre derinliğinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada," Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 08.45'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

"OLUMSUZ BİR İHBARIN BULUNMADIĞI BİLGİSİ ALINMIŞTIR"

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada," Kurtalan ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem 5.1 büyüklüğünde yerin 2.2 kilometre altında gerçekleşti.

Ayrıntılar gelecek....

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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