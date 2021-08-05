SON DAKİKA! Siirt'te orman yangını çıktı!

Türkiye'nin bir türlü kabuk bağlanamayan yarası Antalya ve Muğla ve Mersin'deki yangınları söndürme çalışmaları devam ederken, bir yangın haberi de Siirt'ten geldi. Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Palamutlu köyü kırsalında çıkan orman yangını, Tillo ilçesine bağlı Akyayla köyü Kargacık Mezrası taraflarına yayılma gösteriyor.

Yükselen dumanları gören vatandaşların, yangın söndürme ekiplerine haber vermesiyle olay yerine ekipler sevk edildi. Ekipler yangının söndürülmesi için çalışma başlattı. Yangını söndürmek üzere Siirt'ten de ekiplerin yola çıktığı öğrenilirken, yangını söndürmek için çalışmalar başlatıldı.

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