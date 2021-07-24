Son dakika | Şile'de dalgalara kapılarak kaybolmuştu: Cansız bedeni saatler sonra bulundu

Önceki gün İstanbul Şile'de 5 kişi denize girdikten sonra dalgalara kapılarak kaybolmuştu. Şile Kaymakamlığının açıklamasına göre kaybolan kişilerden biri kurtarılmış, 3 kişini ise cansız bedeni bulunmuştu. Olayda kaybolan ve bulunamayan tek kişi olan Ömer Hadi Can'ı bulmak için çalışma başlatılmıştı.

SAATLER SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Kaybolan kişiler arasında yer alan Ömer Hadi Can için ise aramalar devam ediyordu. Dün havanın kararmasıyla birlikte ara verilen çalışmalar sabahın ilk ışıklarında yeniden başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda Ocaklı Ada olarak bilinen Şile Kalesi yakınlarında Ömer Hadi Can'ın cansız bedenine ulaştı. Can'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Şile Devlet Hastanesi morguna gönderildi.